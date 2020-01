Serie C, i convocati del Rende per la sfida contro la Ternana

Per la gara di domani contro la Ternana valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C, il Rende ha convocato 21 giocatori.

PORTIERI

1 Savelloni, 22 Borsellini, 12 Palermo

DIFENSORI

3 Ampollini, 6 Origlio, 15 Bruno, 17 Blaze, 21 Nossa, 13 Germinio, 31 Vitofrancesco

CENTROCAMPISTI

4 Cipolla, 5 Collocolo, 27 Murati, 10 Godano, 20 Ndiaye, 23 Fornito

ATTACCANTI

30 Coly, 24 Giannotti, 18 Morselli, 11 Rossini, 7 Libertazzi