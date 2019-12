Crotone in scioltezza sul Trapani: 3-0

Torna al successo il Pordenone, il Crotone tiene il suo passo e cala il tris al Cittadella, sorride anche l'Entella. Successo importante in chiave salvezza per il Venezia che espugna Perugia e per la Juve Stabia che supera il Cosenza. Questa la sintesi degli incontri della 19/a giornata di Serie B. In attesa del risultato della capolista Bevenevento, atteso alle 18 dalla partita interna con l'Ascoli, il Pordenone accorcia battendo di misura la Cremonese (1-0): decisiva la rete di Ciurria dopo dieci minuti. La formazione di Tesser si porta a -9 dai sanniti e mantiene il +3 sul Crotone.

Crotone batte Trapani 3-0 (0-0) in un incontro della 19/a giornata del campionato di serie B di calcio, giocato a Crotone. In gol nel secondo tempo Messias al 3, Mazzotta al 33' e Simy su rigore al 38'.