Regali di Natale per Fiorentina 10 bis e Girifalco

Al comunale di Davoli partita di alta classifica tra Fiorentina 10 Bis e Real Filadelfia, che si contendevano il primato in classifica; l'hanno spuntata senza non poche difficoltà i padroni di casa che vincono (2-1); grosse le emozioni nel finale dove il portiere di casa ha salvato il risultato in due occasioni. Al comunale Riccio di Girifalco in scena il derby Girifalcese tra l'FC Girifalco ed il San Rocco; tante emozioni e tante occasioni sprecate ma tanto far play in campo e sugli spalti; oltre 200 i tifosi accorsi a sostenere i propri beniamini. Vince l'FC Girifalco (2-1)con il portiere Cesare Conaci para tutto e un Bernaschino super, che ha messo in grosse difficoltà la difesa avversaria in più occasioni.Tanta delusione ma molta sportività tra le fila del San Rocco; tanto entusiasmo e soddisfazione per la vittoria da parte dell'FC del presidente Vonella. Altro stop per la Vigor Old Boys che cade in casa battuta dalla Casa dello Sport (1-2) allentandosi dalla vetta. Rialza la testa dopo la rivoluzione societaria - infatti quattro giocatori hanno rescisso in settimana –il Lamezia Golfo vincendo (5- 1)contro i tanti ex compagni di squadra dell'amami Mac 3; tre punti importanti per il morale e la classifica. Anche il Pianopoli incamera altri tre punti battendo al Pino Catania lo Stalettì (5-0)che non riesce a risalire la china nonostante nuovi innesti; molto sfortunata per il gioco che esprime. Il Borboruso è rimasto alla finestra visto il turno di riposo.

Dopo 9 giornate la classifica vede in vetta la Fiorentina 10 Bis a 22 punti seguita dal Real Filadelfia a quota 19, gli Amatori Piazza San Rocco a 18, la VIGOR OLD BOYS a 17, staccati di cinque lunghezze gli AMATORI della Casa Dello Sport con 13 punti, quindi il Borboruso Nel Cuore fermo a quota 10 punti, risalgono ancora gli Amatori Pianopoli con 8 punti e L'F.C.Girifalco con 7, quindi il Lamezia Golfo a 6 punti che stacca l' Amami Mac che rimane fermo a 3, come L'asd Staletti' che chiude ad 1 punto.

Adesso tutti a riposo, a ricaricare le batterie vista la lunga sosta per le festività Natalizie. Per certo i risultati dell'ultima giornata confermano un campionato sempre più che avvincente, in particolare molto corretto tra i partecipanti e molto collaborativo con le terne arbitrali, sempre attente e preparate.

Il presidente Gemello nel corso di un incontro conviviale tenutosi lo scorso giovedì presso il centro sportivo LA PIGNA di Lamezia Terme, tra dirigenti, capitani ed arbitri, ha colto l'occasione per porgere a tutto il movimento UISP, locale, regionale e nazionali gli auguri di buone feste con la speranza che il nuovo anno porti tante soddisfazioni per la nuova realtà sportiva del Campionato UISP Over 35 Cosenza,portato avanti in collaborazione con i SERVIZI SPORTIVI CALCIO E NON SOLO e tutto il movimento che vi ruota attorno, ricordando i campionati in svolgimento di CALCIO A 5 ed A 8, nonché i nuovi forieri progetti in cantiere.

Nella foto il momentoconviviale dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il centro sportivo La Pigna di Lamezia Terme.