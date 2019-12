Serie B, il Crotone ribalta il risultato e supera il Livorno: 2 a 1 allo ‘Scida’

Il Crotone ha battuto con il risultato di 2 a 1 il Livorno allo stadio 'Ezio Scida'. Nell'incontro casalingo, valido per la 17esima giornata di campionato di Serie B, i rossoblù sono passati in svantaggio al 12', per una rete di Marras. I calabresi hanno riacciuffato al 23' il risultato grazie alla rete di Cuomo, raddoppiando tre minuti più tardi con Crociata.

La squadra di Stroppa sale a quota 25 in classifica.

Benevento 37 punti; Pordenone 28; Frosinone, Perugia e Cittadella 26; Crotone, Chievo e Virtus Entella 25; Ascoli 24; Pisa e Salernitana 23; Empoli 22; Pescara 21; Spezia, Cremonese e Juve Stabia 20; Venezia 19; Cosenza 14; Trapani 13 e Livorno 11.

Dettagli Creato Sabato, 21 Dicembre 2019 17:51