Cittanovese ingaggia Biondo e Pellegrino

La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica gli ingaggi dei calciatori Santino Biondo e Matteo Pellegrino, entrambi provenienti dal Licata.

Nella mattinata odierna, a margine della seduta di rifinitura svolta dalla squadra sul terreno del "Morreale – Proto", i due calciatori hanno consumato gli atti formali di rito, sposando di fatto il progetto di mister Francesco Ferraro e della Società giallorossa.

Santino Biondo, classe '92, è un attaccante duttile, molto veloce e capace di interpretare al meglio sia il ruolo di esterno offensivo che di seconda punta. Nel suo curriculum, tra le altre, le stagioni in Serie D con Messina e Igea Virtus.

Matteo Pellegrino, classe '99, è un portiere di assoluta qualità e di comprovata esperienza, nonostante la giovane età. Per lui l'esperienza al Catanzaro e, in interregionale, la stagione da protagonista con il Locri.

"Mettiamo a segno due colpi di sostanza e qualità – è stato spiegato dalla Società giallorossa – e siamo fiduciosi del fatto che le operazioni di mercato messe a segno in questa parentesi di dicembre contribuiranno a rafforzare il progetto tecnico per la stagione in corso. Il mercato resta aperto e, nei prossimi giorni, arriveranno un difensore e alcuni under di spessore".