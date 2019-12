Calcio: la Cittanovese blinda Kacorri

Colpo Cittanovese per il reparto offensivo. Nella mattinata odierna, la Società giallorossa ha ufficializzato l'ingaggio dell'ariete classe '98 Luis Kacorri, ex Igea Virtus, in arrivo dal Ligorna.

Il calciatore ricopre il ruolo di prima punta centrale, forte anche di una statura importante: 1,93 centimetri di altezza che ne fanno un punto di forza per il gioco aereo. Kacorri presenta nel suo curriculum le stagioni in Serie D con Jolly e Montemurlo, Igea Virtus, Fiorenzuola e, in ultimo, Ligorna. Due presenze anche con la Fermana in Serie C.

"Siamo soddisfatti per l'esito positivo di questa operazione in entrata – è stato spiegato dalla Società giallorossa -. L'ingaggio di Kacorri risponde alle esigenze del progetto tecnico guidato da mister Francesco Ferraro e siamo certi che il ragazzo saprà dimostrarsi all'altezza delle nostre ambizioni si da subito. Al calciatore auguriamo buon lavoro e un pronto inserimento nel gruppo. La Cittanovese, nei prossimi giorni, proseguirà l'azione di potenziamento dell'organico inserendo altri profili di qualità nella rosa".