Serie B, Crotone raggiunto nel finale: col Cittadella pareggio che fa felice il Benevento

Ventidue punti a testa e un sogno in comune: continuare a restare nelle zone alte della classifica. Crotone e Cittadella si dividono la posta in palio nella sfida che ha tanto il sapore di un antipasto di spareggi promozione con un goal a testa, lanciando, di fatto, la fuga del Benevento che vola a 31 dopo la vittoria di Venezia, e si piazzano a braccetto al secondo posto, dove raggiungono il Pordenone, che dovrà ancora scendere in campo lunedì nel posticipo col Pisa.

I gol sono stati realizzati al 2' della ripresa da Marrone per i padroni di casa, su servizio di Barberis, e da Luppi per gli ospiti al 42' su suggerimento di Panico.

Pochi minuti prima episodio chiave della partita era stata l'espulsione di Molina che aveva lasciato i rossoblu in dieci.