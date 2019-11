Maltempo in Calabria: rinviato il derby Vibonese-Catanzaro

Non si giocherà domani il derby di Serie C fra la Vibonese ed il Catanzaro. A causa dell'allerta meteo rossa diramata dalla Protezione civile, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, in via preventiva, ha firmato un'ordinanza di chiusura dello stadio di Vibo Valentia dove era in programma l'attesa partita (Agi).

Dettagli Creato Sabato, 23 Novembre 2019 19:35