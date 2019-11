Domani dell’Asd Sambiase Lamezia 1923 affronta la Paolana

Il presidente dell'Asd Sambiase Lamezia 1923, Francesco Putrino ed i main sponsor, le famiglie Trichilo e Mastroianni, invitano tifosi ed appassionati giallorossi alla partita di domani, che si giocherà al Gianni Renda contro la Paolana.

"L'entusiasmo che finora ha accompagnato le gare di campionato e Coppa Italia della squadra lametina del Sambiase, non devono in nessun modo, risentire di momenti di debolezza emotiva. Quella di domani sarà una gara importante sotto tutti i punti di vista e la storica rivalità calcistica fra le squadre, dovrà riempire il Gianni Renda di passione giallorossa.

Stiamo affrontando un periodo di intensa preparazione tecnica – dichiarano dalla dirigenza e dallo staff tecnico – finalizzata a limare ogni criticità e debolezza.

I risultati non premiano il bel gioco che stiamo regalando di partita in partita, ma questo non deve essere motivo di scoraggiamento ma occasione per stringerci intorno alla consapevolezza che sarà la fine del campionato a rendere giustizia al nostro impegno. L'invito ai tifosi è sempre quello di sostenere i ragazzi, come fatto fino ad oggi, con la grinta ed il sotteso che solo quella maglia giallorossa può trasmettere".