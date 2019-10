Crotone-Venezia 3-2. Rossoblù in vetta

Il Crotone aggancia il Benevento in vetta al campionato battendo il Venezia. All'Ezio Scida le due squadre hanno concluso l'incontro sul risultato di 3 a 2 per i padroni di casa.La squadra di casa parte subito forte, con Messias che impegna Lezzerini in angolo. Poi la doccia fredda: è il Venezia ad andare in vantaggio con Aramu.

Il pareggio del Crotone arriva al 35', e ancora su colpo di testa, questa volta di Simy che sovrasta tutti su calcio d'angolo. Nella ripresa il Crotone ribalta il risultato con una gran rete di Simy, in mezza girata al volo su cross di Molina. Poi il pareggio: Bocalon scatta sul filo del fuorigioco, sponda di testa per Capello che si coordina bene e al volo insacca. Al 39' Golemic regala al Crotone la vittoria mettendo in rete di testa su assist di Barberis.

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6.5; Marrone 6 (26'pt Cuomo 6.5), Spolli 6.5, Golemic 7; Molina 7 (17' st Mustacchio), Benali 7, Barberis 7.5, Crociata 6.5 (35'st Zanellato), Mazzotta 7; Messias 7, Simy 8 . In panchina: Figliuzzi, Festa, Nalini, Bellodi, Vido, Gomelt, Rodio, Rutten. Allenatore: Stroppa 7

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini 6; Fiordaliso 6, Modolo 5.5, Cremonesi 5.5, Ceccaroni 5.5; Lollo 6.5 (43'st Di Mariano sv), Fiordilino 6, Maleh 6 (36'st Zuculini 5.5); Aramu 6.5; Montalto 5.5 (14' st Bocalon 6), Capello 6. In panchina: Bertinato, Casale, Vacca, Suciu, Caligara, Gavioli, Zigoni, Simeoni, Lakicevic Allenatore: Dionisi 7

ARBITRO: Sozza di Seregno 6 RETI: 10' pt Aramu, 35' pt Simy; 10'st Simy, 22'st Capello, 39'st Golemic.

NOTE: Spettatori paganti 1613 incasso di 10.428 euro, abbonati 4299 quota 28.378 euro. Ammoniti Montalto, Crociata, Capello, Lollo. Angoli 7-5 per il CROTONE. Recupero: 2'; 4'