Calcio, Adelaide Lamezia Milan Academy e Accademia Numistra si preparano all’inizio dei campionati

Entrano nel vivo le attività sportive della Adelaide Lamezia Milan Academy e della Accademia del Calcio Numistra. Le due società sportive lametine, da quest'anno in sinergia, si preparano ad affrontare i campionati delle categorie Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi Calci/Piccoli Amici.

Nella giornata di mercoledì 9 ottobre si è svolta, intanto, come da programma, la prima visita da parte di un tecnico ufficiale Milan che, incaricato dalla società rossonera, supervisionerà e si confronterà con allenatori e dirigenti della scuola calcio. Quest'anno sarà mister Giuseppe Fortunato, tecnico Professionista Uefa A, che si occuperà di questo compito che già nella giornata di ieri, dopo il lavoro sul campo, ha visto dapprima un incontro con genitori e atleti ed a seguire una riunione tecnica con i Mister e i Dirigenti.

La scuola calcio Milan di Lamezia, presente sia presso il Centro Sportivo "Sangì" (di Via del Progresso) che al Centro Sportivo FSR (già Campi "Cosentino", in Via Marconi), anche quest'anno, sta portando avanti un progetto avvincente che, attraverso il "Metodo Milan", punta all'accrescimento non solo sportivo ma anche umano degli atleti.

Va ricordato – è scritto in comunicato stampa congiunto delle due società - che per coloro che volessero iscriversi è prevista una settimana di prova gratuita. Inoltre è previsto sia uno sconto famiglia (per fratelli/sorelle).

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , alle relative Pagine Facebook ed ai seguenti numeri telefonici 348 3390717 (Alessandro Vinci), 391 4665975 (Antonio Gatto) e 392 2464347 (Andrea Mastroianni).