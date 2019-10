Calcio, tanti ex milanisti ai funerali del preparatore atletico del Crotone

Una folla commossa, tra cui tanti calciatori, ha preso parte questo pomeriggio a Veniano (Como) ai funerali di Sergio Mascheroni, 43 anni il preparatore atletico del Crotone calcio (e prima ancora del Milan di Ancelotti e del Foggia) morto mercoledi' in seguito a una caduta in montagna in Piemonte. Alla cerimonia erano presenti molti atleti del Crotone con l'allenatore Giovanni Stroppa, arrivati con un volo charter, poi tanti ex rossoneri, a partire da Paolo Maldini sino a Serginho e Nelson Dida.

Dettagli Creato Venerdì, 04 Ottobre 2019 18:52