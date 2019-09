Cosenza, a Frosinone finisce 1 a 1: Carretta replica a Ciano

Un goal per tempo determina il pareggio nella sfida pomeridiana tra Frosinone e Cosenza che giocavano la sesta di andata del campionato di calcio di serie B.

Una partita combattuta, frizzante e con alcune tensioni nel finale.

Padroni di casa passati in vantaggio nella prima frazione grazie ad un rigore di Ciano che spiazza il portiere rossoblu dopo essersi guadagnato il tiro dal dischetto.

Nella seconda frazione il Cosenza scende in campo con un piglio diverso e trova dopo pochi minuti il pari: ottima azione di Baez che serve Carretta in profondita', bravissimo a saltare Zampano con un colpo di tacco ed a battere Iacobucci. Finale di gara incandescente con le espulsioni di Occhiuzzi, vice di Braglia, e un membro dello staff tecnico dei gialloblu. Poi altro rosso rimediato al novantaseiesimo minuto, in pieno recupero, da Paganini.