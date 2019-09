Serie D, la Palmese “riprende” due ex dirigenti

"In una fase del campionato decisiva e così importante, nell'intento di dare maggiore slancio ed entusiasmo a tutto il Team Palmese, il presidente Rocco Simone ha deciso nella giornata di ieri di richiamare ai compiti, rivestiti con successo nel recente passato, il DS Fortunato Spadaro e il DG Nicola Esposito.

Spadaro, interpellato, ha accettato con entusiasmo di tornare a collaborare con la Società, ricomponendo così, con Esposito, l'equipe tecnico-dirigenziale nella quale esperienza, capacità relazionale ed inventiva garantiscono, anche per il futuro, una migliore organizzazione, dando più serenità a tutto l'ambiente.

Intanto il DS e il DG sono già a lavoro per individuare il nuovo tecnico che già domenica siederà in panchina a Castrovillari". E' quanto si legge in un comunicato dell'Us Palmese 1912.