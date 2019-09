Calcio, Sambiase Lamezia: "Prendiamo le distanze da chi non vive lo sport con civiltà"

L'ASD Sambiase Lamezia 1923 "ringrazia tifosi, ultras e tutto il pubblico giallorosso, per il calore che ieri, durante la partita di Coppia Italia contro la Vigor Lamezia, ha riscaldato i cuori e l'atmosfera del "Gianni Renda".

Dalla dirigenza arriva la dedica della bellissima vittoria, al Presidente Francesco Putrino, lontano per motivi di salute. A lui, un augurio di pronta guarigione e lo splendido risultato della manita del Sambiase".

"Il pensiero per il presidente Putrino si accompagna questa mattina – dichiarano – anche con un nostro incisivo disappunto per quanto, di non sportivo, accaduto in campo e negli spogliatoi. Senza cercare vittime e carnefici, vogliamo soltanto condannare ogni gesto, parola, pensiero che possa sciupare la bellezza del calcio, che ci insegna come prima regola, il rispetto dell'avversario che prima, durante, e dopo i 90 minuti di lotta sul campo, è fratello di sport e di vita. Prendiamo le distanze – concludono dalla dirigenza – da tutti coloro che non sapranno vivere la passione giallorossa, nei limiti della civile convivenza".