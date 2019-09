Miss Italia Calabria: le reginette alla partita Cosenza-Pescara di domenica 15 settembre

Le prefinaliste e le finaliste nazionali di Miss Italia 2019 interverranno, domenica 15 settembre, alla partita di calcio che si giocherà sul rettangolo verde dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, alle 15, tra il Cosenza e il Pescara.

Le ragazze, invitate a presenziare alla gara dal Cosenza Calcio, scenderanno in campo e saluteranno i tifosi prima dell'inizio dell'incontro sportivo. Tra loro, oltre alla rossoblù Miss Calabria 2019, Annalisa Alfieri, ci sarà Myriam Melluso, che grazie alla finalissima nazionale ha ottenuto i titoli di Miss Eleganza, Miss Linkem e Miss Social 2019, e, ancora, Giulia Francica (Miss Rocchetta Bellezza Calabria), Vanessa Marrara (Miss Cinema Calabria), Elisabetta De Gaio (Miss Be Much Calabria), Chiara Vivona (Miss Miluna Calabria), Josephine Spatula (Miss Brutia Calabria), Zari Mastruzzo (Miss Magna Graecia), Domiziana Cappa (Miss Sport Calabria), Rosita Luglietto (Miss Valle dell'Esaro) e Chiara Tomaino (Miss Sorriso Calabria).

«Sarà sicuramente una bellissima giornata – dicono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della Carlifashionagency, esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria –. Ringraziamo il dottor Carlo Federico del Cosenza Calcio e il presidente Eugenio Guarascio per aver desiderato la presenza delle nostre ragazze allo Stadio».