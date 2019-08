Serie B: il Crotone fa visita al temibilissimo Spezia

Sabato 31 agosto, ore 15, Picco di La Spezia. I locali affrontano il Crotone in una sfida di fuoco non tanto per la classifica (siamo appena ad inizio campionato) ma per il corollario di esaltazione e dramma che circonda le due squadre.

Lo Spezia ha iniziato come meglio non si poteva il torneo. Tre a zero a Cittadella, proprio la squadra che lo scorso anno le ha meritatamente tolto la possibilità di ambire al sogno Serie A con un 2-1 corsaro. Tre cannonate contro i veneti messe a segno da Ricci, Galabinov e Mora, uno degli uomini più carismatici di questa squadra che in un torneo senza chiare dominatrici a parte forse l'Empoli punta alla Serie A anche se non lo afferma esplicitamente. Di contro un Crotone che fino ad un anno e mezzo fa i campi della Serie A li calcava davvero, e le rovesciate di Simy, il carisma di Falcinelli e l'energia di Nicola facevano sognare una provincia intera.

È passato poco ma sembra essere passato moltissimo. Una stagione orribile, quella dello scorso anno, che ha visto i pitagorici collezionare lunghe serie di risultati negativi e trovarsi così a lottare per la salvezza pur con una rosa molto al di sopra delle contendenti. Poi la ripresa e di nuovo una flessione fino ad agguantare una permanenza in serie cadetta non più scontata.

Con Simy, molto in difficoltà nella prima parte della scorsa stagione, Andrea Nalini e Luca Vido a formare uno degli attacchi più temibili della categoria gli Squali dovrebbero raccogliere risultati ben più confortanti dello scialbo 0-0 ottenuto contro i corregionali del Cosenza nell'ultima gara. Del resto il campionato di Serie B è sempre molto incerto e i pronostici della vigilia possono sempre venire sovvertiti.

Ciò che il Crotone dovrà fare sarà mantenere difensivamente l'ordine e resistere alle prevedibili sfuriate di uno Spezia esuberante che anche in Coppa Italia, pur venendo eliminato, ha disputato una buona competizione battendo la Pro Patria (militante va detto in Serie D) 5-0 e perdendo di misura a Sassuolo.

La Serie B quest'anno sarà comunque difficilissima e la promozione sarà difficile da ottenere per entrambe. Una favola come quella del Lecce che lo scorso anno è stata in grado di ottenere la promozione in Serie A dopo la risalita dalla C sembra davvero difficile visto che molte squadre di livello come le retrocesse Chievo, Empoli e Frosinone oltre a squadre di tradizione quali Perugia e Pescara, senza dimenticare il Benevento di Inzaghi e la Salernitana del neotecnico Ventura, sono tutte agguerritissime.

Dopo la lunga pausa estiva insomma un po' tutti non vedevano l'ora di iniziare e quest'anno, come spesso succede, ci sarà da divertirsi. Sperando almeno che penalizzazioni o fallimenti non funestino il campionato come lo scorso anno.