Crotone-Cosenza: è 0-0 nel derby d'esordio della serie B

Crotone e Cosenza hanno pareggiato 0-0 nella partita d'esordio del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ezio Scida. Un risultato quasi inevitabile visto l'atteggiamento guardingo del Cosenza, che chiude gli spazi ai pitagorici. Occasione poco dopo la mezzora con Mazzotta, ma Corsi ci mette un piede. Poi altra occasione per Messias, ma Perina mette sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte è Cordaz a negare la rete a Carretta, deviando sul palo la conclusione. Nella ripresa, occasione per Simy del Crotone, che spreca da pochi passi. La svolta potrebbe arrivare al 33esimo della ripresa, con l'espulsione di Sciaudone del Cosenza, ma il Crotone non riesce ad approfittarne.

Dettagli Creato Sabato, 24 Agosto 2019 21:25