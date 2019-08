Calcio, il Rende riabbraccia Pasquale Giannotti: "Contento di essere tornato"

Il Rende Calcio comunica "di aver acquisito le prestazioni sportive di Pasquale Giannotti classe 99. Per il centrocampista si tratta di un ritorno in maglia biancorossa visto che nella passata stagione ha collezionato con il Rende 21 presenze segnando anche una rete. Giannotti arriva con la formula del prestito fino a fine stagione. Il giocatore è già a disposizione del tecnico Andreoli".

"Fare questa scelta per me è stato molto facile perché conosco alla perfezione l'ambiente. So bene che quest'anno le aspettative sono diverse anche perché si tratta della seconda stagione in Lega Pro – dice Giannotti – Sono pronto a mettermi a disposizione del tecnico Andreoli e della squadra perché sono convinto che anche quest'anno potremo dire la nostra in un campionato allo stesso tempo difficile ma particolarmente affascinante".

Il Rende Calcio comunica, inoltre, di aver inserito nel proprio organigramma Francesco Maglia che svolgerà il compito di collaboratore dell'area tecnica della società biancorossa nell'ottica del potenziamento del progetto di scouting.