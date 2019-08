Un mare di gente alla presentazione del Catanzaro

"Il fiume di tifosi che ha riempito piazza Brindisi e il lungomare per la presentazione dell'Us Catanzaro 1929 è stata un'emozione grandissima".

Lo ha detto l'assessore al Turismo e agli Spettacoli, Alessandra Lobello, ringraziando le migliaia di persone che ieri sera hanno trasformato l'area di "Marinfest", classica kermesse estiva organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e con la direzione artistica di Francesco Iaconantonio, nello stadio "Ceravolo". "I cori, gli applausi, l'entusiasmo che hanno accolto i giallorossi rappresentano la cartolina più bella in vista dell'avvio del campionato. Vedere in piazza Brindisi e sul lungomare grandi e piccini con un vessillo delle Aquile, una maglietta, anche soltanto un cappellino del Catanzaro ha ribadito quanto questa città tenga alla sua squadra del cuore. E quanto ci si aspetta da un club, quello della famiglia Noto, che ringrazio ancora una volta a nome dell'intera amministrazione, che ha allestito un organico ancora più forte e ambizioso rispetto all'anno scorso".

Lobello ha sottolineato: "Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo ai veri protagonisti della serata, la società, con il presidente e tutta la dirigenza in testa, al tecnico Auteri e al suo staff, ai giocatori di oggi e a quelli di ieri, le "vecchie" glorie che hanno riproposto e ricordato i fasti di un tempo nella speranza, di tutti, che il Catanzaro torni presto a calcare i palcoscenici che merita per storia, blasone e passione della piazza".

L'assessore ha poi ricordato che "Marinfest" non finisce qui. E stasera, sempre dalle ore 21:30, come di consueto in piazza Brindisi, presenta un altro appuntamento da non perdere con il concerto del cantautore calabrese Santino Cardamone, uno dei più apprezzati e riconosciuti talenti usciti dalla fucina di "X factor". "Lo spettacolo di Santino Cardamone – ha concluso Lobello – è un omaggio al grande chitarrista catanzarese Pietro Aldieri, al quale rivolgo un commosso ricordo, ed è un altro dei tanti eventi che stanno caratterizzando la riuscita di "Marinfest" e che, sono sicura, saprà raccogliere consensi e grande partecipazione".