Coppa Italia, Di Francesco: “Crotone squadra ostica, servirà massima concentrazione”

"Si comincia a fare sul serio e il nostro obiettivo è passare il turno". L'allenatore della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, inquadra così la sfida con il Crotone, gara valida per il terzo turno di Coppa Italia in programma domani allo 'Scida'. Sarà l'esordio ufficiale della Sampdoria per la stagione 2019/20 e il risultato inizia a contare. "Ci siamo lasciati alle spalle allenamenti e amichevoli -spiega il tecnico-. La partita sarà importante per il cammino in coppa e anche per trarre ulteriori indicazioni in vista del campionato. Il Crotone è una squadra ostica, con giocatori di categoria superiore: servirà la massima concentrazione. Dal punto di vista ambientale giocare nel loro stadio sarà uno svantaggio, ma la Samp vuole andare il più avanti possibile in coppa e quindi dovremo superare anche questo tipo di difficoltà".

Dettagli Creato Sabato, 17 Agosto 2019 14:02