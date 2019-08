Lamezia, le scuole calcio “Adelaide Milan Academy” “Accademia Numistra” uniscono le forze: ecco il programma sportivo

Le società sportive "Adelaide Lamezia - Milan Academy" e "Accademia del Calcio Numistra Lamezia" comunicano che dal 1° Luglio hanno iniziato a portare avanti le proprie attività sportive in maniera congiunta. Le due scuole calcio, infatti, riprendendo il percorso unitario concepito 3 anni fa dai massimi responsabili, rispettivamente Alessandro Vinci ed Ernesto Gabriele, hanno deciso di unire le forze, essendosi oggi ricreate le condizioni, perseguendo un progetto sportivo all'insegna della professionalità e del divertimento sotto le direttive del settore tecnico dell'A.C. Milan.

Il programma sportivo prevede: almeno 3 allenamenti settimanali, partecipazione a campionati FIGC, programma specifico per calcio femminile, 6 incontri con tecnici e osservatori ufficiali Milan, servizio navetta, "Tutti a San Siro" e "Milan per un giorno" iniziative queste ultime due per le quali i nostri atleti avranno la possibilità di vivere in prima persona tutto il Mondo Milan.

Inoltre, per il mese di settembre sarà attiva la promozione che prevede la prova gratuita di 3 settimane per i nuovi iscritti, oltre allo sconto famiglia (per fratelli/sorelle) o allo sconto per chi porta un amico o più amici.

Le categorie presenti saranno: Piccoli Amici (2013/14/15), Primi Calci (2011/12), Pulcini (2009/10), Esordienti (2007/08), Giovanissimi (2005/06) e Allievi (2003/04). Ogni gruppo sarà seguito da 2 tecnici ed i portieri saranno seguiti a loro volta da 2 preparatori dei portieri. Tutti i mister applicheranno durante la stagione il "Metodo Milan" per rafforzare l'insegnamento del calcio. Gli allenamenti saranno svolti tra il centro sportivo "Sangì" di Via del Progresso e il centro sportivo "FSR" di Via Marconi, sotto la guida del Direttore Tecnico (Alessandro Vinci) coadiuvato dai Tecnici Gianluca Cullice e Beniamino Notaro (Qualifica Uefa B). Lo staff tecnico e dirigenziale al completo sarà ufficializzato a breve.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , alle relative Pagine Facebook ed ai seguenti numeri telefonici 348 3390717 (Alessandro Vinci), 391 4665975 (Antonio Gatto) e 392 2464347 (Andrea Mastroianni).