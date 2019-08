Nuovo arrivo in casa Sambiase: ecco Mascaro

Un nuovo arrivo in casa Sambiase Lamezia 1923. Vestirà la maglia giallorossa per la stagione 2019/20, il giocatore classe '88, Alessandro Mascaro.

Mascaro, duttile come pochi per la retroguardia, essendo capace di ricoprire tutti i ruoli della difesa, costituisce dunque, un ulteriore rinforzo per il reparto difensivo.

Non è però un volto nuovo quello di Alessandro per i tifosi giallorossi. Il suo infatti, è un gradito ritorno tra le fila Sambiase Lamezia 1923. Egli aveva militato con la squadra lametina del Sambiase in Serie D.

Il suo curriculum calcistico è segnato dalle esperienze con la Palmese, Cittanovese e Vigor Lamezia.

Ora per lui, si apre un nuovo capitolo che ci auguriamo – dichiara il direttore sportivo, Nicola Samele - possa chiudersi con un gaudioso lieto fine, sicuro che il suo entusiasmo e la sua preparazione atletica lascerà il segno. Ai tifosi rivolgo l'invito a scaldare i motori perché a breve, sarà il campo di calcio a dettar le regole.