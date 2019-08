Ssd Bsv polisportiva Villapiana Proemiliano al lavoro per la stagione calcistica 2019/2020

La dirigenza della SSD Polisportiva Villapiana ProEmilianosi è riunita nei giorni scorsi per tracciare le linee guida del futuro della società.

Dal confronto intercorso tra i dirigenti sono emersi due punti fondamentali che rappresentano gli elementi cardine delle future iniziative e attività della giovane ma agguerrita realtà di Villapiana: l'impegno per la crescita della scuola calcio e il campionato di II categoria a cui la società ha avuto accesso grazie alla promozione dello scorso anno.

Il settore giovanile e la scuola calcio sono, senza ombra di dubbio, la vera forza motrice della nostra realtà.

I nostri piccoli campioni in erba, pietra angolare del nostro progetto, seguiti come sempre da noi nostri qualificati allenatori, saranno presenti in tutti le categorie giovanili previste dalla Lega Calcio (Primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores e primavera).

Creare una struttura in cui insegnare agli uomini di domani le regole dello sport, il gioco di squadra, la disciplina dell'impegno e farlo, permettendogli di divertirsi e imparare è una prerogativa di fondamentale importanza, un impegno che la nostra società assume con la certezza di poter costruire un fucina di uomini e talenti, grazie allo sport!

Per questo motivo entro fine agosto sarà organizzato un importante raduno, si provvederà alle iscrizioni ai vari campionati e ricominceranno gli allenamenti.

Sotto il profilo della squadra iscritta al campionato di II Categoria, naturale sbocco della scuola calcio, la SSD BSV Polisportiva Villapiana ProEmiliano è pronta a raccogliere la sfida, presentandosi a questa nuova avventura con la passione, l'impegno e la voglia di dimostrare tutto il proprio valore, strumenti che hanno permesso di ottenere l'anno scorso il passaggio di categoria.

Si riparte da una certezza: mister Pietro Cannataro! Elemento chiave del successo della passata stagione, la cui riconferma è stata fortemente voluta da tutta la dirigenza, con grande attenzione ha saputo costruire le strategie vincenti che, partita dopo partita, hanno visto crescere la squadra sia sotto il profilo del gioco che sotto quello del risultato.

Mister Cannataro non si è mai risparmiato, né in campo, quando ha ricoperto il ruolo di giocatore, né in panchina, nel suo ruolo di allenatore. Dalla granitica affidabilità della sua risolutezza inizia il nuovo percorso della nostra società!

Al suo fianco non mancheranno i giocatori protagonisti scorsa stagione, che hanno riconfermato il proprio impegno e affermato la propria voglia di vincere e di portare in alto i colori della Ssd Bsv Polisportiva Villapiana Proemiliano.