Serie D, la Cittanovese ufficializza 4 under

La Calcio Cittanovese, nella mattinata odierna, ha ufficializzato l'innesto di quattro calciatori under per la Prima Squadra e, contestualmente, la riconferma dell'esterno d'attacco classe '98 Benito Cataldi.

Quest'ultimo, nella scorsa stagione, ha collezionato con la maglia giallorossa 32 presenze ed un gol, storico, segnato il 20 gennaio 2019 e valso la vittoria sul Bari.

Gli altri arrivi, tutti di qualità ed assoluta prospettiva, sono Francesco Latella, portiere classe '00, proveniente dal Crotone; Paolo Giorgiò, attaccante esterno classe '00, proveniente dal Cosenza; Dario Malara, difensore classe '01, proveniente dalla Reggina; Marco Giaimo, esterno di centrocampo classe '01, proveniente dalla Reggina.

"Entro sabato avremo la fisionomia complessiva dell'organico – questo il messaggio della Società giallorossa – grazie all'innesto di diversi under importanti e di una prima punta di peso. Andiamo avanti con convinzione e fiducia, certi che la prossima stagione vedrà una Cittanovese all'altezza della sfida e dei risultati ambiziosi maturati negli ultimi anni".

31 Luglio 2019