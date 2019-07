Calcio, serie B: Vido passa al Crotone

L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito annuale di Luca Vido al Crotone. L'attaccante di Bassano del Grappa, 22 anni lo scorso 3 febbraio, nerazzurro dall'estate del 2017 allorche' venne prelevato dal Milan, in prima squadra ha sole 4 presenze nella prima parte del 2017-2018. Ceduto a titolo temporaneo in quella sessione invernale al Cittadella, in cui aveva gia' giocato nella seconda meta' del 2016-2017, Vido e' reduce da una stagione intera al Perugia sempre in serie B.

Dettagli Creato Mercoledì, 31 Luglio 2019 17:31