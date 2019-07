Calcio. Rende, arriva il centrocampista Massimo Loviso

Il Rende Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell'esperto centrocampista Massimo Loviso, classe 84, che già da oggi pomeriggio sarà a disposizione del tecnico Andreoli in vista della ripresa degli allenamenti. Si tratta di un colpo importante per la mediana biancorossa che si assicura un giocatore di provata esperienza avendo collezionato 371 presenze e segnato anche 35 reti. In carriera ha vestito le maglie di Bologna e Livorno in serie A, Torino, Lecce Crotone e Ascoli in serie B, Sambedenettese, Gubbio, Alessandria, Albinoleffe, Cosenza in C e Modena in serie D.

Con l'arrivo di Loviso il Rende si assicura un mix perfetto di esperienza, solidità e conoscenza di questo campionato. Un tassello di qualità che tornerà utile per gli schemi di gioco del tecnico e come punto di riferimento per la squadra. Il giocatore verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.