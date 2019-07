Serie C, doppio prestito per il Rende: arrivano Origlio e Morselli

Il Rende Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Maicol Origlio e dell'attaccante Fabio Morselli. Sul sito ufficiale tutti i dettagli delle due operazioni.

Fabio Morselli, classe 98, nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Alma Juventus Fano (Lega Pro) collezionando 13 presenze e 1 gol. In precedenza ha militato nella formazione Primavera del Pescara, del Carpi e della Juventus timbrando in totale il cartellino per 53 volte segnando anche 16 reti. Morselli, dopo aver superato le visite mediche è già a disposizione del tecnico Andreoli.

Arriva al Rende con la formula del prestito annuale.

«Sono convinto di aver fatto la scelta giusta perché a Rende ho la possibilità di crescere sia come calciatore che come uomo – afferma Morselli – Sono pronto a mettermi a disposizione dell'allenatore cercando di ripagare con le prestazioni in campo la fiducia che la società ha avuto in me».

Maicol Origlio, classe 97, nella passata stagione ha vestito nella prima parte del campionato la maglia del Monza collezionando 11 presenze. A gennaio è poi passato alla Giana Erminio chiudendo con 10 presenze. Precedentemente ha sempre vestito la maglia del Monza tra serie D e Lega Pro con 43 presenze e 3 reti. Arriva al Rende in prestito annuale. Il giocatore già da domani sarà a disposizione del tecnico Andreoli.