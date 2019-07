Calcio, Cittanovese: effettuata l'iscrizione al prossimo campionato

"La procedura di iscrizione alla Stagione Sportiva 2019/2010 è stata conclusa con successo alle ore 12,00 di oggi". È quanto comunicato dalla Società Calcio Cittanovese nella mattinata odierna, al termine dell'iter di adesione al torneo interregionale.

"Portato a termine il percorso di iscrizione – spiegano i vertici societari giallorossi – adesso l'attenzione si sposta tutta sul mercato e, dunque, sulle operazioni di allestimento dell'organico per il prossimo campionato. Insieme al mister Ivan Franceschini, siamo al lavoro per comporre una rosa all'altezza della sfida, puntando su figure di sicura caratura umana e tecnica. Nei prossimi giorni daremo notizie in merito. Intanto – concludono – un ringraziamento va a tutti i collaboratori e i supporters che da subito hanno sostenuto il progetto per la prossima stagione. Un grazie agli abbonati, agli sponsor, ai partner e, senza dubbio, all'Amministrazione Comunale di Cittanova per il sostegno tecnico e logistico offerto in questi giorni. Con l'aiuto di tutti, scriveremo un'altra pagina importante di calcio giallorosso, per la Città e per il territorio".