Calcio, Crotone: ok della Covisoc all’iscrizione campionato 2019-2020

La Covisoc ha espresso parere favorevole per l'iscrizione dell'Fc Crotone al campionato di Serie B per il 2019-2020. Lo fa sapere la societa' di calcio calabrese. La Commissione di vigilanza sulle societa' ha infatti accolto la domanda inoltrata dal Crotone, riscontrandone i requisiti idonei per ottenere la licenza per la disputa della stagione 2019-2020. Esaminata la documentazione prodotta, e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, la Covisoc "ha riscontrato il rispetto dei 'criteri legali ed economico-finanziari' previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di serie B 2019-2020". Il club crotonese ha anche ottenuto l'ok per quanto riguarda il rispetto dei criteri infrastrutturali, sportivi ed organizzativi.

Dettagli Creato Venerdì, 05 Luglio 2019 18:07