Calcio, prima riunione societaria per l’A.s.d. Sambiase per la stagione calcistica 2019/2020

L'A.s.d. Sambiase comunica che si è tenuta la prima riunione societaria propedeutica alla programmazione dell'incombente stagione calcistica 2019/2020.

Dopo l'emozionante epilogo del campionato, conclusosi con la vittoria all'ultimo respiro nella finale play off di Cittanova contro la Stilese, la squadra giallorossa disputerà il prossimo torneo nella categoria di Eccellenza Calabrese.

La Società ha sostanzialmente confermato i quadi dirigenziali e tecnici che hanno compiuto un vero e proprio miracolo finanziario e sportivo, consentendo nel rigoroso rispetto dei conti economici, la vittoria dell'ostico campionato di Promozione.

Il presidente, Francesco Putrino, ha riconfermato l'impegno e la passione e con lui, gli uomini del suo staff i quali, potendo contare sul rinnovato legame anche di due main sponsor come la famiglia Trichilo e la famiglia Mastroianni, titolari di due delle più importanti aziende della città e da sempre innamorati del Sambiase, si preparano a disputare un campionato nel segno della continuità agonistica ed aziendale.

"Come sempre, l'ambizione è quella di disputare un campionato di Eccellenza nel rispetto dei principi morali e dei valori sportivi che hanno costantemente, contraddistinto il Sambiase e la sua tifoseria, portando nelle varie città della Calabria, l'esempio della tradizione del popolo giallorosso che, a prescindere dalla categoria che ne ha costituito il palcoscenico, si è fatta onore in tutte le piazze in cui si è confrontata.

L'aspirazione più grande, tuttavia, è quella di riportare in città, in un momento particolarmente difficile sotto tutti i punti di vista, quell'entusiasmo e quell'amore che solo i colori giallorossi hanno saputo risvegliare in grandi e piccini, accomunati da un unico grande amore.

Rivedere ancora una volta, sul viso dei più piccoli l'orgoglio di indossare la sciarpa e la maglia di Ciccio Umbaca e compagni, così come accaduto durante la scorsa stagione – fanno sapere congiuntamente dirigenza e sponsor - ci ha ripagato di tutti i sacrifici fatti.

Mai nessuna coppa potrà eguagliare la gioia che quegli sguardi innocenti e appassionati di calcio, hanno suscitato nei nostri animi pulsanti sangue giallorosso.

Un grazie ovviamente, lo rivogliamo – hanno concluso - a tutti i tifosi che vivono ogni occasione, compresa quelle dell'evoluzione delle vicende societarie, con grande amore e dinamica partecipazione ma sempre, in ogni caso, con ammirevole pazienza e costruttiva collaborazione. Eleviamo tutti uniti un solo grido: "Fino Alla fine forza Sambiase".