Comitato Calabria: il reggino Gianni Condemi si candida alla presidenza

Novembre, salvo rinvii. Questo il periodo indicato per le prossime elezioni del Comitato Calabria, attualmente presieduto da Saverio Mirarchi. Intanto Gianni Condemi, ex calciatore della Reggina, prepara il terreno ed annuncia il proprio impegno: "Mi candiderò, sto lavorando per questo. Anche per avere un reggino al vertice, dopo tanti anni con i catanzaresi. Se la provincia di Reggio si compatta, può esprimere un presidente".

Dettagli Creato Mercoledì, 26 Giugno 2019 18:01