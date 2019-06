A Rende il primo Camp Estivo della scuola portieri guidata dal preparatore dei portieri da Antonio Fischetti

Si è concluso sabato pomeriggio, il primo camp estivo per giovani portieri organizzato dalla A.s.d. We Are Number One. Circa 50 ragazzi, nati tra il 2012 ed il 2001, hanno partecipato alla sei giorni dedicata ai numeri uno del pallone calabrese.

Sotto la regia di Antonio Fischetti, preparatore dei portieri del Cosenza, Alessandro Greco, preparatore dei portieri del Rende e Franco Viola ex preparatore dei portieri dei rossoblu nell'anno del centenario, i ragazzi hanno effettuato ben dodici sedute di allenamento in 6 giorni, con sfide di abilità nell'ultimo giorno.

A dar manforte ai tre coordinatori, lo staff composto da Carmine Tortora, Daniele Lanza, Andrea Marino, Gianluca Moretti, Guido Crocco, Massimo Libero, Andrea Ferraro, Gigino Nigro, Gianluca Greco, Matteo Calderaro e Pasquale Gervasi.

Una sei giorni faticosa ma interessante dal punto di vista tecnico e soprattutto divertente per tanti ragazzi che amano il ruolo più bello e difficile del calcio.

Con il Camp Estivo, si conclude di fatto anche il secondo anno di attività della We Are Number One, una scuola portieri in continua crescità che anno dopo anno raccoglie consensi e aumenta il numero di collaboratori, ed ha già in cantiere nuove iniziative su tutto il territorio regionale.