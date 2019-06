Lamezia, l’Adelaide-Milan Academy lancia il “Summer junior camp”: sport e divertimento dal 24 al 28 giugno

Anche quest'anno l'Adelaide Lamezia – Milan Academy svolgerà il "Summer junior camp" per tutti i giovani atleti che intendono continuare a divertirsi giocando a calcio, e non solo, durante la stagione estiva.

Le attività del summer junior camp – si legge in un comunicato stampa - si svolgeranno presso il Centro Sportivo "Piscine Marinella" a Lamezia Terme (in loc. Marinella) dal 24 al 28 giugno.

L'itinerario prevede numerose attività: si parte dalle ore 9.00 con l'accoglienza; ore 10.00 inizio attività calcistiche su campo con erba naturale sino alle 12:00; ore 12:15 sino alle 12:45 allenamento in piscina; ore 13:00 pranzo in loco; ore 14:00 torneo di calcio balilla (giorno per giorno varieranno le attività di svago); ore 15:30 ripresa attività calcistiche sino alle 17:30; ore 18:00 fine attività.

I tecnici che svolgeranno il camp sono: Ottavio Strano (qualifica Uefa A – preparatore dei portieri), Alessandro Vinci (qualifica Uefa B) e Beniamino Notaro (qualifica Uefa B). gli atleti saranno supervisionati anche da un Tecnico Professionista (con qualifica Uefa A).

Le iscrizioni – è scritto ancora nel comunicato stampa - sono aperte per ragazzi e ragazze con anno di nascita tra il 2005 e il 2015, a prezzi decisamente accessibili sui quali sono previsti eventuali "sconti fratelli".

I partecipanti saranno seguiti, dunque, da personale altamente qualificato in ogni disciplina praticata per garantirne la crescita umana oltre che sportiva.