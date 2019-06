Calcio, Cittanovese accoglie i nuovi soci

La Calcio Cittanovese comunica di aver perfezionato, nei giorni scorsi, un primo importante allargamento della base sociale a sostegno del progetto sportivo giallorosso. Nuovi soci hanno fatto il loro ingresso in Società, rafforzando di fatto la struttura dirigenziale e gestionale in vista della stagione sportiva 2019/2020.

Il lavoro di ricerca di nuove energie proseguirà per tutta l'estate, ma i segnali raccolti in queste settimane confermano la disponibilità del mondo imprenditoriale cittanovese ad investire nel calcio locale e nei suoi valori più autentici.

Nel mentre, la Cittanovese ha incassato anche fondamentali conferme sul piano del sostegno economico e logistico. Il Presidente Girolamo Guerrisi e l'azienda "Eco Piana", il main sponsor "Stocco&Stocco" di Francesco D'Agostino e l'azienda "Ellesse Edilizia" di Antonio Loprevite proseguiranno nell'impegno prezioso e proficuo a supporto dei colori giallorossi.

Accanto a questi nomi, anche quelli di Automercato Avenoso, Trasporti f.lli Gerace, Trasporti f.lli Giovinazzo, GeD Group di Condello.

Ulteriori realtà produttive del territorio stanno definendo in queste ore il loro ingresso nella A.S.D. Calcio Cittanovese.

"Siamo contenti dei passi in avanti fatti in queste settimane – questo il messaggio societario – e siamo soddisfatti dell'interessamento concreto di tanti imprenditori e professionisti che hanno deciso di scendere in campo insieme a noi per dare un futuro più forte alla squadra giallorossa. Fino ad oggi tutti gli impegni sono stati rispettati. Il lavoro che si sta svolgendo è mirato ad un consolidamento del progetto, e nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri con altri imprenditori per rafforzare questo percorso. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, entro la fine della prossima settimana verrà annunciato il nome del nuovo allenatore. Subito dopo si aprirà la sessione di mercato per l'allestimento della rosa. La Cittanovese del futuro va prendendo forma e, i breve tempo, si arriverà alla definizione di tutti gli aspetti che caratterizzeranno la prossima stagione sportiva".