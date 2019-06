Catanzaro: avanti con Auteri

"Il progetto messo in campo la scorsa estate prosegue. Mister Gaetano Auteri resta sulla panchina del Catanzaro, cosi' come previsto dall'accordo contrattuale mai messo in discussione dalla societa' e dal Ds". Ne da' notizia, con un comunicato, l'Us Catanzaro 1929.

"Dopo qualche giorno di ferie - si aggiunge nella nota - il tecnico e' rientrato in citta', dove ha incontrato il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Pasquale Logiudice. In un clima di assoluta serenita', le parti hanno discusso di come affrontare la prossima stagione, pronti a ripartire con entusiasmo rinnovato dopo la delusione dei play off".