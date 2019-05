Rende Calcio, Angelo Andreoli è il nuovo allenatore

Il Rende Calcio comunica di aver trovato l'accordo con il tecnico Angelo Andreoli a cui sarà affidata la guida della prima squadra.

Il presidente Fabio Coscarella, nel solco della filosofia che ha contraddistinto da sempre il Rende Calcio, ha deciso di affidare la panchina ad una figura professionale del nostro territorio.

«Come nostra abitudine abbiamo sposato prima l'uomo e poi l'allenatore – afferma il presidente Coscarella – Convinti di aver trovato gli stessi valori che caratterizzano la nostra società».

«Sono grato al presidente Coscarella e al Rende Calcio per l'occasione che mi è stata data – dice Andreoli – Si tratta di una grande opportunità e ripagherò la fiducia che è stata riposta in me con il massimo impegno».