Simy-gol: il Crotone in 10 stende il Benevento

Il Benevento frena la sua marcia playoff: i sanniti si arrendono in casa del Crotone (1-0): decisiva la rete di Simy, con i calabresi già in dieci per l'espulsione di Benali nel primo tempo.

Il Crotone batte il Benevento 1-0. I calabresi sbloccano il punteggio all'inizio della ripresa (in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Benali al 35') con un bel destro al volo in area di Simy. I sanniti con l'uomo in piu' cercano la rimonta ma il pomeriggio non offre punti e cancella anzi le speranze di promozione diretta.