Lo Sport Palmi accede ai playoff per la promozione in seconda categoria

Primo obiettivo stagionale raggiunto per lo Sport Palmi. La squadra allenata da Fabiano Pezzani ha chiuso il campionato al terzo posto, ottenendo così l'accesso alla finale playoff per la promozione in Seconda categoria che si disputerà sul terreno del "Lopresti" il prossimo 12 maggio. Nell'ultimo turno i neroverdi hanno battuto in trasferta la Nuova Antoniminese con un gol allo scadere di Norman Torrisi, lesto ad approfittare di una corta respinta del portiere e a depositare il pallone in rete di testa. Una vittoria di carattere arrivata al termine di una gara tutt'altro che semplice. La squadra jonica, difatti, fuori da ogni gioco promozione, ha venduto lo stesso cara la pelle ma alla fine si è dovuta arrendere di fronte all'organizzazione e al cinismo dei palmesi, bravi a mantenere la concentrazione alta e a sfruttare l'occasione giusta nel finale. Ora il turno di riposo nell'ultima giornata di campionato e poi la sfida decisiva per la promozione contro il Drosi, con la certezza di disputare la finale in casa grazie al terzo posto oramai al sicuro. Un primo traguardo che, al netto dei rimpianti per le tante occasioni sprecate, riempie di soddisfazione la squadra e lo staff dirigenziale. A confermarlo è il presidente Massimo Marincola: "La squadra quest'anno si é espressa meglio del passato e questi ragazzi meritano il palcoscenico dei playoff. Ci giochiamo la promozione in seconda categoria senza presunzione ma anche senza paura. Comunque vada, é stata una stagione straordinariamente positiva".

Lo Sport Palmi si appresta a giocare la partita decisiva per l'accesso alla Seconda categoria al termine di una stagione combattuta. Dopo un inizio difficile con due sconfitte nelle prime tre gare, i neroverdi si sono rialzati mettendo in fila sette vittorie ed un pareggio nelle gare successive. Un filotto di risultati che ha portato i palmesi ai vertici della classifica a conclusione del girone di andata e ha messo in mostra la grande forza del gruppo, unito sia in campo che fuori. Lo sottolinea anche Antonio Papalia, dirigente della società neroverde: "Vogliamo essere un punto di riferimento sociale, prima ancora che sportivo, e dare l'occasione a tanti ragazzi del territorio di divertirsi e divertire. Il carattere esibito in questi mesi e da ultimo nella difficile trasferta con l'Antonimina, dimostra che lo spirito di squadra ed il valore dell'amicizia valgono di più delle qualità dei singoli".