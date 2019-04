Cosenza: punto salvezza a Padova

Padova e Cosenza hanno pareggiato 0-0 in una partita della 33ma giornata di Serie B. Per i lupi calabresi si tratta di un punto che li avvicina alla salvezza. Il Padova, invece, è nel baratro, nonostante le occasioni costruite, soprattutto nel secondo tempo con Bruccini e Dermoku. Per il Cosenza, dunque, un punto che contribuisce a dare tranquillità alla classifica, con 39 punti è sempre più vicino il traguardo della permanenza nella serie cadetta. Il Padova, invece, è ultimo, a un passo dalla retrocessione in serie C.

Dettagli Creato Domenica, 14 Aprile 2019 18:52