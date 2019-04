I prossimi impegni dell'Adelaide Lamezia – Milan Academy

Mesi impegnativi per l'Adelaide Lamezia – Milan Academy, sempre in continua attività. Sono diverse, infatti, le iniziative per gli atleti della scuola calcio lametina e dei propri dirigenti.

Nel mese di marzo i giovani calciatori Adelaide sono stati invitati, dalla società del Cosenza Calcio, per assistere, allo Stadio "San Vito – Marulla", alla partita di serie B tra la squadra cosentina e il Palermo. Una giornata bella ed emozionante per i ragazzi che, accompagnati dai dirigenti, hanno potuto vivere dei momenti divertenti e formativi.

Ad aprile, invece, vedremo la scuola calcio lametina impegnata con il Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme "Memorial Pasquale Gallo". L'evento, giunto alla quarta edizione, vedrà la partecipazione di numerose squadre, professioniste e non, provenienti anche da fuori nazione per ricordare attraverso lo sport un giovane angelo, amante del calcio, volato in cielo quattro anni fa.

Nel prossimo mese di maggio, infine, l'Adelaide Lamezia sarà presente a Milano, con atleti e dirigenti, sia a Casa Milan, visitando la sede ed il museo rossonero, sia allo Stadio "Meazza" in San Siro, dove oltre a partecipare al match tra Milan e Bologna i piccoli campioncini Adelaide avranno la possibilità di accedere al rettangolo di gioco salutando i calciatori al loro ingresso dando loro "il cinque". Provando così sensazioni ed emozioni utili alla crescita umana e sportiva in un ambiente sano e professionale come quello del Milan.

E sono in itinere già diversi eventi per i mesi di giugno e luglio, che verranno ufficializzati a tempo debito, a dimostrazione della passione e della dedizione che l'Adelaide Lamezia – Milan Academy riserva ai propri atleti.