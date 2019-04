Serie B, Crotone-Cremonese finisce 0-0

Crotone e Cremonese hanno pareggiato 0-0 nella 33esima giornata del campionato di Serie B. Un risultato che consente ai grigiorossi lombardi di avvicinarsi sempre di più alla salvezza, punto prezioso anche per i calabresi che hanno ora 4 punti di vantaggio sulla zona playout.

I calabresi hanno costruito di piu', i lombardi hanno fatto meglio. In mezzo tanta pioggia che ha condizionato le prestazioni di entrambe le squadre.

Padroni di casa pericolosi al 27', un colpo di testa di Simy. Al 39', su un veloce contropiede orchestrato dallo stesso Simy e da Pettinari, Benali ha sfiorato il palo.

Più pericolosi gli ospiti nella ripresa, giocando di rimessa, e sfiorando il vantaggio in più di una occasione.

Nel finale fermato Simy prima di mettere in rete, per una spinta in area della Cremonese.