Calcio, Crotone: differenziato per Kargbo e Tripaldelli

Prosegue la preparazione del Crotone in vista del match casalingo di sabato contro la Cremonese. Il tecnico rossoblu', Giovanni Stroppa, ha diviso la squadra in due gruppi: i primi a scendere in campo sono stati i centrocampisti e gli attaccanti che, dopo il classico riscaldamento, sono stati impegnati in un lavoro tattico specifico. Successivamente si sono aggregati i difensori per svolgere lavoro tecnico, possessi e tattica. Parte finale con la squadra divisa nuovamente in due: difensori impegnati in un lavoro tattico specifico, centrocampisti e attaccanti invece hanno sostenuto forza sulla sabbia. Differenziato per Kargbo e Tripaldelli. Presente alla seduta il dg Raffaele Vrenna.

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Aprile 2019 18:47