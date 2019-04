Embalo regala il derby al Cosenza: adesso a +5 sul Crotone

E' una rete di Carlos Embalo a decidere il derby calabrese tra Cosenza e Crotone. La rete decisiva arriva al 29esimo e consegna ai lupi tre punti fondamentali. Da quel momento, il risultato non cambierà più, nonostante gli sforzi del Crotone, cui viene annullato anche un gol realizzato da Simy. Da segnalare, in pieno recupero nel secondo tempo, espulsioni prima di Vladimir Golemic per il Crotone e poi di Riccardo Maniero per il Cosenza.

La vittoria lancia la squadra di Braglia a quota 38, a +5 dalla compagine di Stroppa, che resta a 33.