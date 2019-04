Promozione del Corigliano Calcio in serie D: le congratulazioni del candidato a Sindaco, Gino Promenzio

"Con lo storico risultato conseguito domenica scorsa a Bovalino, il Corigliano Calcio si conferma sodalizio sportivo campione nella sua disciplina nonché feconda fucina d'aggregazione e socialità all'insegna del valore del rispetto, motivo di comprensibile soddisfazione e orgoglio per l'intera Comunità di Corigliano Rossano".

È quanto afferma il dottor Gino Promenzio, candidato a Sindaco per la Coalizione "Civico e Popolare", nel commentare la recente vittoria della squadra calcistica locale che ha consentito alla stessa di portare a casa l'attesa promozione.

"Il Corigliano Calcio, dopo quasi 15 anni, torna in serie D. Un successo meritato per una società che oggi tutti ci invidiano grazie agli sforzi profusi dal presidente, dai dirigenti, dai giocatori bianco-azzurri, dai tifosi. Una promozione – dichiara Gino Promenzio – per la quale rivolgo le mie più sincere congratulazioni al Corigliano Calcio: un vero e proprio nucleo d'affetti che è stato capace di portare avanti e condividere, grazie al prezioso supporto della tifoseria locale, un percorso avvincente e non privo di difficoltà. Una realtà, questa del Corigliano Calcio, che merita di continuare a ricevere, nell'immediato futuro, il sostegno della nostra Città e delle sue Istituzioni".