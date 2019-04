Crotone, ecco i convocati per la gara con il Perugia

Mattinata di allenamento per il Crotone in vista del match casalingo di domani contro il Perugia. Il tecnico dei calabresi, Giovanni Stroppa, ha convocato 23 giocatori per la sfida con gli umbri di Nesta. Questa la lista: 1 Cordaz, 2 Curado, 3 Cuomo, 5 Golemic, 7 Firenze, 10 Benali, 11 Machach, 13 Tripaldelli, 14 Tripicchio, 15 Gomelt, 17 Kargbo, 18 Barberis, 19 Marchizza, 20 Molina, 21 Zanellato, 22 Festa, 23 Vaisanen, 25 Simy, 27 Valietti, 29 Pettinari, 31 Sampirisi, 33 Mraz, 34 Latella.

Dettagli Creato Lunedì, 01 Aprile 2019 19:26