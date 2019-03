Serie B: il Cosenza ferma la corazzata Palermo, finisce 1-1

Una partita a larghi tratti dominata dal Cosenza, quella di oggi contro il Palermo, che però non riesce ad andare oltre l'1-1, risultato maturato già nel primo tempo con le reti di Nestorovski e Sciaudone (tiro deviato), gli uomini più attesi del match.

Un Cosenza che, paradossalmente ha rischiato di più in superiorità numerica nel finale,dopo il rosso sventolato proprio nei confronti dell'attaccante rosanero autore del goal, reo di voler fare il mestiere dell'arbitro ricontandogli i passi di distanza dalla barriera alla palla su un calcio piazzato.

Gesto che il direttore di gara non ha apprezzato.

Sono i calabresi ad avere la prima occasione al minuto 5 della prima frazione di gioco. Traversa di Maniero su un cross perfetto di Palmiero, Brignoli è immobile sulla perfetta torsione di testa dell'ex Catania.

Il Cosenza spinge, ma subisce goal. Moreo porta palla e sacrica su Puscas, l'ex Inter ragguinge il fondo e rimette indietro a centro area per Nestorovski che centra in pieno il secondo palo con palla che entra in porta di sponda.

Al 36' pareggio dei rossoblu. Sciaudone triangola con Maniero, il mediano carica il destro che deviato da Murawski non lascia scampo a Brignoli.

Nel secondo tempo due grosse occasioni per i padroni di casa, che tuttavia non riescono a portarsi in vantaggio.

Al 49' cross di Bittante, la palla in piena area di rigore viene colpita e schiacciata di testa da Maniero che non trova il gol di qualche centimetro.

Al 76' Errore di Tutino, su un lancio lungo Bellusci è in ambasce e lascia intervenire Embalo che mette in mezzo, Tutino carica il destro ma spara su Brignoli in affannoso recupero di posizione, poi recupera Bellusci sul secondo tentativo della punta.