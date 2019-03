Calcio per il sociale: Freed by Football batte i Magistrati per 3-2 al Sant'Agata

Mattinata dedicata al calcio ed al sociale. Il centro sportivo Sant'Agata ha fatto da teatro, per l'iniziativa ideata da Claudio Romeo, tirocinante del Tribunale dei Minori. In collaborazione con la Figc, è stata disputata sabato mattina la gara tra i magistrati e la selezione Freed by Football, ossia i ragazzi che attualmente stanno espiando errori di gioventù o che provengono da contesti difficili.

Presenti al Sant'Agata il Procuratore Capo, Giovanni Bombardieri; il giudice onorario, Patrizia Surace; l'ex segretario generale della Reggina, Franco Iacopino; il responsabile comunicazione del progetto, Maurizio Insardà.

"Una giornata indimenticabile realizzata al Centro sportivo Sant'Agata e dedicata al Progetto "Freed By Football" con l'amichevole tra i ragazzi guidati dal tecnico Nucera e la squadra dei magistrati di Reggio Calabria. Il progetto realizzato dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed arbitrato da Alessia Farina della sezione di Reggio Calabria, coadiuvata dalle assistenti Giorgia Aloi e Aurora Morabito e dal quarto ufficiale Clara Arfuso - ha dichiarato Maurizio Insardà - La vittoria sul campo è andata ai giovani, che hanno intrapreso un percorso di grandissimo spessore educativo e sociale. Nel contempo la vittoria è andata anche ai magistrati che con la loro partecipazione hanno dimostrato forte sensibilità e grande attenzione per dei ragazzi meno fortunati, con alle spalle storie difficili e drammatiche, spesso provenienti da paesi dove regnano sovrani difficoltà, dolore e sofferenza. La gara è stata caratterizzata da episodi di grande emozione, gioia e spensieratezza".

Di seguito il risultato e l'elenco dei partecipanti:

Freed By Football - Magistrati di Reggio Calabria 3-2

20 pt' Youssouf, 26' pt Ousmane, 45'pt Anyss (FBF), 61' st Lombardo (MRC) , Campagna 65' (Magistrati RC).

Freed By Football:

1 Alex

2 Marco

3 Secka

4 Antonio

5 Tayo

6 Danilo

7 Anyss

8 Benedetto

9 Musa

10 Alessandro C.

11 Ousmane

12 Gianfranco (Portiere)

13 Giuseppe

14 Mustaphà

16 Francesco

17 Parvez

18 Carlo

19 Riccardo

20 Youssouf

21 Claudio

22 Ahmed

24 Alessandro Z.

Magistrati:

Campagna G. (Capitano)

Campagna F.

Musolino

Lombardo

Lauria

Petrolo

Lojodice

Trovato

Barbieri

Provenzano

Brigante

Pantano