Crotone, il presidente Vrenna: “Calciomercato? Centrati tutti gli obiettivi prefissati”

"Abbiamo centrato tutti gli obiettivi fissati". Cosi'il presidente del Crotone Gianni Vrenna, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio, ha espresso soddisfazione per le operazioni di mercato che hanno rinnovato la squadra per farla uscire da una posizione che ad inizio stagione non era affatto preventivata. "Non e' stato affatto facile portare forze fresche - ha detto Vrenna - vista la nostra situazione di classifica. Ma riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro. Ringrazio i ragazzi che sono venuti. In questo momento era difficile l'opera di convincimento ma loro hanno accettato la sfida a dimostrazione che i giocatori credono in questa squadra e societa'". Alla conferenza erano presenti i rinforzi "invernali": Nicolas Spolli, Stefano Pettinari, Zinedine Machach, Samuel Mraz, Augustin Kargbo, Tomislav Gomelt, Alessandro Tripaldelli. All'appello mancava soltanto Milic, fermato da un contrattempo e atteso in citta' soltanto in tarda serata. "Puntiamo a risalire al piu' presto la classifica e raggiungere la salvezza" hanno detto in coro i nuovi arrivati. "Vi avevo detto - ha proseguito Vrenna - che saremmo intervenuti in maniera sostanziale, e il risultato e' sotto gli occhi di tutti. Siamo riusciti a cedere quei giocatori che manifestavano insofferenza portandone altri di grande valore. La speranza ora e' di uscire al piu' presto da questa classifica, peraltro bugiarda". "Ho letto anche di alcuni giudizi negativi sulla nostra campagna invernale - ha detto il direttore generale Raffaele Vrenna - ma ritengo che quella di gennaio sia stata una sessione importante e produttiva. Avevamo l'esigenza di cambiare, cedendo alcuni scontenti e portando in squadra gente entusiasta e motivata. I ragazzi che sono venuti rispondono in pieno a questo duplice requisito, oltre naturalmente ad avere qualita' e caratteristiche ideali per il nostro progetto".

Dettagli Creato Venerdì, 01 Febbraio 2019 20:49