Calcio, l’allenatore del Cosenza: “Cittadella una delle migliori squadre del torneo”

"Il Cittadella e' una delle migliori squadre del torneo come organizzazione, giocano insieme da anni, anche prima di Venturato producevano questo tipo di calcio e prendono giocatori funzionali al loro gioco. Escono notevolmente rafforzati da questa sessione di calciomercato, siamo chiamati a fare una grande partita". Cosi', alla vigilia del match casalingo di domani contro i veneti, il tecnico del Cosenza, Piero Braglia. E' il primo impegno dopo la chiusura del mercato, le cose sono cambiate per tante squadre e quella calabrese non fa eccezione. "Lo sfoltimento della rosa e' stato in parte voluto da noi, in parte alle esigenze dei singoli calciatori. A mio avviso la squadra e' stata rinforzata, e' stato fatto un mercato importante. Abbiamo guadagnato in esperienza: Bittante, Sciaudone, Embalo e Litteri sono tutti profili con un passato consistente in cadetteria, bisogna solo dargli il tempo di inserirsi nel nuovo contesto. Arrivano per dare una mano ad un gruppo che ha tirato la carretta finora. Cerchero' di utilizzarli tutti, se le risposte saranno adeguate andro' avanti altrimenti faro' le mie scelte senza farmi troppi pensieri". Tornando sul Cittadella, mister Braglia avverte i suoi sui pericoli di un match da giocare con la massima attenzione. "Quella di Venturato fuori casa e' una squadra molto aggressiva, ripetono dei movimenti che fanno da una vita con ottimi risultati. Ci sara' da correre per essere alla loro altezza e fare risultato", ha spiegato il tecnico dei rossoblu' .

Dettagli Creato Venerdì, 01 Febbraio 2019 19:10